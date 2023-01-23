『子供用練習用絵本 1セット25冊 オックスフォード リーディング ツリー 英語教材【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 15時 53分に出品され03月03日 15時 53分に終了予定です。即決価格は8,056円に設定されています。現在638件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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タイトル:Helping Your Child to Read

著者: Annemarie Young and Kate Ruttle

出版社:オックスフォード大学出版

言語: 英語

対象年齢:3-12歳

ページ数: 1冊24ページ

本のサイズ: 20.3cm × 16.7cm

商品の重さ:2kg



英語教材