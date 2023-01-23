『Bonarca 突っ張り キャットタワー 猫タワー 高さ230??286?対応 横幅60? 3段 スリム 省スペース ネコ 突っ張り式 つっ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月09日 04時 16分に出品され03月09日 04時 16分に終了予定です。即決価格は8,056円に設定されています。現在72件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Bonarca 突っ張り キャットタワー 猫タワー 高さ230??286?対応 横幅60? 3段 スリム 省スペース ネコ 突っ張り式 つっ
【商品説明】
・【サイズ】最長時(約)：幅60×高さ286?、最短時(約)：幅60×高さ230? 【対応可能な天井の高さ】約230?～286? 【ステップの間隔】約57? 【重量】約8.5?
・ネコちゃんが乗りやすい 縦27?×横43? の大きめなステップを採用しており、ステップ部分は左右が入れ替えられるため家具の位置に合わせて調節ができます。
・リビングやベッドルームなど、60?程の幅があれば設置ができる縦長タイプのキャットタワー。天井への穴あけが不要な突っ張りタイプなので組み立てと設置が簡単です。
・天井までの高さが約230?～286?に対応した『突っ張り式 キャットタワー』ネコちゃんに優しい、座っても冷たくないふわっとした素
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 : 8.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8056円
72 入札履歴
終了
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