『ハクバ Fineseed TOKYO ビジネスバッグ BB1603 A4サイズ対応 16インチPC対応 カジュアルダウンスタイル 通勤 普段【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 04時 28分に出品され03月28日 04時 28分に終了予定です。即決価格は8,056円に設定されています。現在460件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ハクバ Fineseed TOKYO ビジネスバッグ BB1603 A4サイズ対応 16インチPC対応 カジュアルダウンスタイル 通勤 普段



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ30cmxヨコ39cmxマチ10cm

・ポケットの数:8(外側5/内側3)

・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能

・留め具の種類: ジッパー

・表地: フェイクレザー

・重量:990g



【サイズ】

高さ : 11.60 cm

横幅 : 43.00 cm

奥行 : 44.80 cm

重量 : 1.22 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ハクバ

Fineseed

TOKYO

ビジネスバッグ

BB1603

A4サイズ対応

16インチPC対応

カジュアルダウンスタイル

通勤

普段