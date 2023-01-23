『KB Covers Traktor Pro 2 QWERTY キーボードカバー MacBook Air/Pro用 17764【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 02時 42分に出品され03月08日 02時 42分に終了予定です。即決価格は8,056円に設定されています。現在867件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KB Covers Traktor Pro 2 QWERTY キーボードカバー MacBook Air/Pro用 17764
【商品説明】
・ISOレイアウト並びにUSキーボードレイアウトの双方に対応。
・Traktor Pro 2 & Traktor Kontrol S4用のキー配列
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・黒いキーボードを搭載したMacBookモデルに対応したシリコン製の色付キーボードカバー
【サイズ】
高さ : 1.20 cm
横幅 : 13.40 cm
奥行 : 32.00 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8056円
867 入札履歴
終了
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