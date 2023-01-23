『KB Covers Traktor Pro 2 QWERTY キーボードカバー MacBook Air/Pro用 17764【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 02時 42分に出品され03月08日 02時 42分に終了予定です。即決価格は8,056円に設定されています。現在867件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KB Covers Traktor Pro 2 QWERTY キーボードカバー MacBook Air/Pro用 17764



【商品説明】

・ISOレイアウト並びにUSキーボードレイアウトの双方に対応。

・Traktor Pro 2 & Traktor Kontrol S4用のキー配列

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・黒いキーボードを搭載したMacBookモデルに対応したシリコン製の色付キーボードカバー



【サイズ】

高さ : 1.20 cm

横幅 : 13.40 cm

奥行 : 32.00 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。