『CANARE カナレ L-2T2S XLR(オス)-TS(モノラルフォン) 2本ペア変換ケーブル (10m)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 04時 58分に出品され03月14日 04時 58分に終了予定です。即決価格は8,055円に設定されています。現在346件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
CANARE カナレ L-2T2S XLR(オス)-TS(モノラルフォン) 2本ペア変換ケーブル (10m)
【商品説明】
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8055円
346 入札履歴
終了
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