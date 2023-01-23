『クローム バックパック NAITO PACK/ナイト パック STONE GREY/BLACK (2021年モデル) 22L 撥水 メンズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 03時 02分に出品され03月05日 03時 02分に終了予定です。即決価格は8,055円に設定されています。現在256件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

クローム バックパック NAITO PACK/ナイト パック STONE GREY/BLACK (2021年モデル) 22L 撥水 メンズ



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダーストラップ

・タテ44cmxヨコ30cmxマチ14cm

・メイン素材: ナイロン

・留め具の種類: ファスナー

・耐水

・表地: ナイロン



【サイズ】

高さ : 8.40 cm

横幅 : 32.40 cm

奥行 : 45.80 cm

重量 : 780.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。