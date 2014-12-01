筋肉少女帯／THE SHOW MUST GO ON 〜Live In OSAKA〜《豪華完全生産限定版》(初回限定) 【DVD】【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

種別:DVD

発売日:2015/03/04

販売元:クラウン徳間ミュージック販売



収録:Disc.1／01.オーディエンス・イズ・ゴッド／02.タチムカウ -狂い咲く人間の証明-／03.ゾロ目／04.カーネーション・リインカネーション／05.吉原炎上／06.ゴーゴー蟲娘／07.ムツオさん／08.みんなの歌／09.青ヒゲの兄弟の店 (Vo.橘高・本城 Ver.)／10.愛の讃歌／11.小さな恋のメロディ (Vo.橘高 Ver.)／12.労働讃歌／13.ハッピーアイスクリーム／14.パリ・恋の都／15.これでいいのだ／16.気もそぞろ／Disc.2／01.霊媒少女キャリー -ENCORE-／02.釈迦 -ENCORE-／03.トリフィドの日が来ても二人だけは生き抜く -ENCORE-／Disc.3／01.オーディエンス・イズ・ゴッド／02.タチムカウ -狂い咲く人間の証明-／03.ゾロ目／04.カーネーション・リインカネーション／05.吉原炎上／06.ゴーゴー蟲娘／07.ムツオさん／08.みんなの歌／09.青ヒゲの兄弟の店 (Vo.橘高・本城 Ver.....



カテゴリ_映像ソフト_ミュージック_邦楽

登録日:2014/12/01