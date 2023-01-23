『バッファロー HD-NRLD4.0U3-BA 4TB 外付けハードディスクドライブ スタンダードモデル ブラック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月23日 03時 02分に出品され04月23日 03時 02分に終了予定です。即決価格は8,055円に設定されています。現在187件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
バッファロー HD-NRLD4.0U3-BA 4TB 外付けハードディスクドライブ スタンダードモデル ブラック
【サイズ】
高さ : 7.70 cm
横幅 : 21.50 cm
奥行 : 21.60 cm
重量 : 1.06 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【食品等の賞味期限について】
※当店の食品/飲料/ペットフード画像は、サンプルの為、実際には賞味期限内の商品を発送しておりますのでご安心ください。
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落札価格8055円
187 入札履歴
終了
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