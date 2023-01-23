『グッシオ レザー 上質牛革×キャンバス リュック レディース 軽量 通勤通学 A4ファイル対応 本革 バックパック カジュアル 収納 180【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 21時 44分に出品され03月10日 21時 44分に終了予定です。即決価格は8,054円に設定されています。現在120件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
グッシオ レザー 上質牛革×キャンバス リュック レディース 軽量 通勤通学 A4ファイル対応 本革 バックパック カジュアル 収納 180
【商品説明】
CMR-X083Q6Z4KS
【サイズ】
高さ : 6.60 cm
横幅 : 31.80 cm
奥行 : 34.00 cm
重量 : 680.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8054円
120 入札履歴
終了
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