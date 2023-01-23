『フローリストレマン プリザーブドフラワー 花 誕生日 プレゼント ガラスの靴 シンデレラ 結婚記念日 プロポーズ (ブルー・アレンジバック付【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 07時 07分に出品され05月01日 07時 07分に終了予定です。即決価格は8,054円に設定されています。現在842件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

フローリストレマン プリザーブドフラワー 花 誕生日 プレゼント ガラスの靴 シンデレラ 結婚記念日 プロポーズ (ブルー・アレンジバック付



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 20.00 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 20.00 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。