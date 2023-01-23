『AIFY キャットタワー 据え置き スリム 大型猫 小型 ミニ ハンモック付 かわいい 爪とぎ おもちゃ ねこ 猫 ネコ 多頭飼い 麻紐 子【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 11時 22分に出品され03月30日 11時 22分に終了予定です。即決価格は8,054円に設定されています。現在598件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

AIFY キャットタワー 据え置き スリム 大型猫 小型 ミニ ハンモック付 かわいい 爪とぎ おもちゃ ねこ 猫 ネコ 多頭飼い 麻紐 子



【サイズ】

高さ : 29.30 cm

横幅 : 43.50 cm

奥行 : 52.70 cm

重量 : 12.02 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

※パッケージリニューアルにより、お客様のお手元に届く商品のデザインや仕様が掲載内容と異なる場合があります。