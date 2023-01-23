『Twelve South BookArc for MacBook | Appleノートブックのための省スペース縦置きスタンド スペースグレイ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 20時 54分に出品され03月24日 20時 54分に終了予定です。即決価格は8,053円に設定されています。現在687件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Twelve South BookArc for MacBook | Appleノートブックのための省スペース縦置きスタンド スペースグレイ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.90 cm

横幅 : 10.30 cm

奥行 : 24.80 cm

重量 : 490.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。