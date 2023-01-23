『Twelve South BookArc for MacBook | Appleノートブックのための省スペース縦置きスタンド スペースグレイ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 20時 54分に出品され03月24日 20時 54分に終了予定です。即決価格は8,053円に設定されています。現在687件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Twelve South BookArc for MacBook | Appleノートブックのための省スペース縦置きスタンド スペースグレイ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.90 cm
横幅 : 10.30 cm
奥行 : 24.80 cm
重量 : 490.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8053円
687 入札履歴
終了
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