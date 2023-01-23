『Razer Kraken ゲーミング ヘッドセット Console PC PS4 Switch 対応 有線 Black&Blue 【日本店品】【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 12時 01分に出品され03月20日 12時 01分に終了予定です。即決価格は8,051円に設定されています。現在544件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 50mmドライバー / 指向性マイク / 冷却イヤーパッド・ブラック & ブルー 193 x 98 x 172 mm RZ04-02830500-R3M1

・・Color:ブラック & ブルーStyle:50mmドライバー / 指向性マイク / 冷却イヤーパッド

・カスタムチューニングされた 50 mm ドライバー:背後に忍び寄るかすかな足音から、吹き飛ばされるようなクライマックスの爆発音までワイドなサウンドスケープをお届けします。

・冷却ジェル注入型イヤークッション:熱がこもる不快さが抑えられ、柔らかい布とレザーレットの組み合わせが快適さと遮音性能を同時に実現し、何時間でもゲームを楽しめます。

・単一指向性・格納式マイク:ボイスチャットの音声を常にクリアに届けることができます。

・厚みを増したパッド付きボーキサイトアルミ製フレーム:優れた軽量性、耐久性、そして柔軟性。ヘッドバンドのパッドにより頭部にかかる圧迫が軽減されるため、ヘッドセットの軽量感が実感できます。

・プラットフォームを超えた互換性:3.5 mm ステレオミニ端子を使用して PlayStation 4、Xbo