『SWANS (スワンズ) 日本製 スポーツ サングラス エアレス リーフ フィット Airless Leaffit 偏光レンズ(ドライブ ウ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 09時 54分に出品され04月17日 09時 54分に終了予定です。即決価格は8,051円に設定されています。現在345件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SWANS (スワンズ) 日本製 スポーツ サングラス エアレス リーフ フィット Airless Leaffit 偏光レンズ(ドライブ ウ



【商品説明】

・おすすめ用途：ドライブ、アウトドア

・セット内容：セミハードケース、取扱説明書

・可視光線透過率：22％（晴天～曇天向き/偏光度97％以上）

・日本製サングラス

・紫外線透過率 0.1％（UVカット99.9％以上）



【サイズ】

高さ : 5.60 cm

横幅 : 16.70 cm

奥行 : 26.80 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。