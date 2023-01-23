『ジャックバニー ぬいぐるみヘッドカバー (フェアウェイウッド用・うさぎ型) / ゴルフ FW / 262-2284056 020_グレー【お歳暮】』はヤフオクでから04月30日 05時 17分に出品され04月30日 05時 17分に終了予定です。即決価格は8,051円に設定されています。現在20件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ジャックバニー ぬいぐるみヘッドカバー (フェアウェイウッド用・うさぎ型) / ゴルフ FW / 262-2284056 020_グレー
【商品説明】
・メイン素材: 100% ポリエステル
・ユニセックス商品
・留め具の種類: 該当なし
【サイズ】
高さ : 13.00 cm
横幅 : 26.00 cm
奥行 : 36.50 cm
重量 : 130.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8051円
20 入札履歴
終了
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