『ジャックバニー ぬいぐるみヘッドカバー (フェアウェイウッド用・うさぎ型) / ゴルフ FW / 262-2284056 020_グレー【お歳暮】』はヤフオクでから04月30日 05時 17分に出品され04月30日 05時 17分に終了予定です。即決価格は8,051円に設定されています。現在20件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ジャックバニー ぬいぐるみヘッドカバー (フェアウェイウッド用・うさぎ型) / ゴルフ FW / 262-2284056 020_グレー



【商品説明】

・メイン素材: 100% ポリエステル

・ユニセックス商品

・留め具の種類: 該当なし



【サイズ】

高さ : 13.00 cm

横幅 : 26.00 cm

奥行 : 36.50 cm

重量 : 130.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。