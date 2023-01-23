『リュックサック マークライデン ビジネスリュック バックパック 17インチ 大容量 拡張可能 PC リュック 撥水 多機能 人気 出張 旅行【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 19時 00分に出品され03月19日 19時 00分に終了予定です。即決価格は8,051円に設定されています。現在652件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
マークライデン ビジネスリュック バックパック リュックサック 17インチ 大容量 拡張可能 PC リュック 撥水 多機能 人気 出張 旅行
【ブランド】
MARK RYDEN(マークライデン)
【商品説明】
・【マチ拡張可能の超大容量】リュック本体サイズは、横30cm×縦45cm×厚さ17cm （拡張前）&横30cm×縦45cm×厚さ27cm（拡張後）です。重さ：1.5 kg。機内に持ち込み可能です。長時間の旅行、出張期間に使えば、中層のジッパーを開けて、側のフックでベルト長さを調整すれば、リュックの厚さは瞬間に17cmから27cmまで変わります。3-5日分のの着替えを収納できます。
・【撥水加工】ハイグレード素材：耐水性、耐引掻性、耐引裂性の特殊ナイロン生地と通気性、耐摩耗性のマイクロファイバー合成皮革で作られています。
【サイズ】
高さ : 9.60 cm
横幅 : 32.00 cm
奥行 : 50.00 cm
重量 : 1.42 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8051円
652 入札履歴
終了
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