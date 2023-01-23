『uvex(ウベックス) 子供用 スキースノーボードゴーグル ミラーレンズ くもり止め メガネ使用可 elemnt FM【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月10日 20時 45分に出品され04月10日 20時 45分に終了予定です。即決価格は8,051円に設定されています。現在607件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

uvex(ウベックス) 子供用 スキースノーボードゴーグル ミラーレンズ くもり止め メガネ使用可 elemnt FM



【商品説明】

・UV：（紫外線）ABCから目を保護します。uvexの社名の由来はuv-ex =UltraViolet EXcluded（紫外線の遮断）です。

・ダブルレンズは、レンズ間に空気の層を設けることにより、インナーレンズ内側の曇りを発生しにくくし、明瞭な視界を確保します。

・可視光線透過率 40％（晴天～薄曇り向き）

・独自のくもり止めコーティング「supravision」により、厳しい条件下でも安全でクリアな視界が保てます。

・眼鏡をかけたままゴーグルを装着できるようにデザインされています。



【サイズ】

高さ : 9.30 cm

横幅 : 10.50 cm

奥行 : 19.20 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。