『山下工芸 花器 吹墨さぎ φ13×H22.5cm 有田焼 7寸太鼓型 花瓶 木箱入 45027580【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月17日 11時 57分に出品され03月17日 11時 57分に終了予定です。即決価格は8,051円に設定されています。現在391件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 φ13×H22.5cm