『ナノ エメラルド リング レディース 指輪 ブランド【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 00時 11分に出品され03月22日 00時 11分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在985件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
5月の誕生石、ナノエメラルドを贅沢に使った大粒のリング。
6.50カラット ナノ エメラルド (14mm x 10mm)
総カラット数：6.50カラット (合計 1粒)
金属の素材：シルバー925 刻印入り
付属品：ジュエリーボックス・品質保証カード・手さげバッグ
# 緑 四角い 大ぶり 大きめ
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普段使いやご褒美に
20代、30代、40代、50代と幅広い年代にぴったり似合う贅沢な高級感
大切な女性（妻、嫁、彼女）への贈り物に
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落札価格8050円
985 入札履歴
終了
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