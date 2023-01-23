シンセティック ルビー リング レディース 指輪 7月 誕生石 ブランド【新年の贈り物】

商品情報

7月の誕生石、シンセティックルビーを贅沢に使った大粒のリング。当店の合成石は、工房で造られた本物の石。化学組成、結晶構造、物理的特性、すべてが天然石と同じ構造です。耐久性が非常に高く、生涯にわたってお使いいただけます。



5.00カラット シンセティック ルビー (12mm x 10mm)

0.04カラット シンセティック ホワイトサファイア (2mm x 2mm)

総カラット数：5.40カラット (合計 11粒)

金属の素材：シルバー925 刻印入り

付属品：ジュエリーボックス・品質保証カード・手さげバッグ



# 赤



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