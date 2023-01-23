『シンセティック ルビー リング レディース 指輪 7月 誕生石 ブランド【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 08時 06分に出品され04月05日 08時 06分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在173件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
7月の誕生石、シンセティックルビーを贅沢に使った大粒のリング。当店の合成石は、工房で造られた本物の石。化学組成、結晶構造、物理的特性、すべてが天然石と同じ構造です。耐久性が非常に高く、生涯にわたってお使いいただけます。
5.00カラット シンセティック ルビー (12mm x 10mm)
0.04カラット シンセティック ホワイトサファイア (2mm x 2mm)
総カラット数：5.40カラット (合計 11粒)
金属の素材：シルバー925 刻印入り
付属品：ジュエリーボックス・品質保証カード・手さげバッグ
# 赤
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落札価格8050円
173 入札履歴
終了
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