『天然石 アメジスト ネックレス オーバル レディース 誕生石 2月 ブランド 一粒 シンプル 女性 プレゼント ペンダント【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 10時 56分に出品され04月07日 10時 56分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在708件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【Lucianna/ルチアーナ】
[使用チェーン RDロジウム選択]
商品データ
・商品番号 [AM-T304]
・素材
シルバー925(ロジウムコーティング)
アメジスト
・重量 約2.5g
・サイズ
縦 約8.0mm
横 約6.0mm
厚み 約4.0mm
・チェーン
素材 シルバー925(ロジウムコーティング)
※モニターにより色の見え方が実際の商品と異なることがございます
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落札価格8050円
708 入札履歴
終了
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