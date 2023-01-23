『天然石 アメジスト ネックレス オーバル レディース 誕生石 2月 ブランド 一粒 シンプル 女性 プレゼント ペンダント【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 10時 56分に出品され04月07日 10時 56分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在708件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【Lucianna/ルチアーナ】



[使用チェーン RDロジウム選択]





商品データ

・商品番号 [AM-T304]

・素材

シルバー925(ロジウムコーティング)

アメジスト

・重量 約2.5g

・サイズ

縦 約8.0mm

横 約6.0mm

厚み 約4.0mm

・チェーン

素材 シルバー925(ロジウムコーティング)



※モニターにより色の見え方が実際の商品と異なることがございます





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カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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