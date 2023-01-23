CASIO カシオ 腕時計 メンズ チープカシオ チプカシ 海外モデル ムーンフェイズ MTP-M105L-7AV【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

MTP-M105L-7A

【チープカシオ チプカシ】



爆発的な人気を誇るチープカシオ(チプカシ)。シンプルでレトロなデザインが支持され、SNSなどでその魅力が拡散されました。今や若者を中心にファッションアイテムとして大流行しています。気軽に購入できる価格も人気の理由です。

スタイリッシュなケースデザインに、月の満ち欠けを表示する機能を備えた腕時計です。通常の時刻表示に加えて、文字盤中央よりややした部分のダイヤルに月の満ち欠けが表示され、現在の月齢を示します。2023 ギフト プレゼント 誕生日プレゼント 人気 おしゃれ かっこいい かわいい 彼氏 彼女 スーツ 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代 敬老の日