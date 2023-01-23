『タイガー ベビー 子供用 コスチューム 衣装 かわいい ハロウィン 仮装 コスプレ 写真撮影 赤ちゃん【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 18時 42分に出品され03月09日 18時 42分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在136件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【タイガーのベビー・子供用コスチューム】

タイガーのジャンプスーツ、ハット、グローブの３点セット。



＊素材：ポリエステル ＊お手入れ：手洗い

＊サイズ：＊6-12M(身長：約50-73cm，体重：約2.5-8.5kg，胸囲：約69cm) ＊18-24M(身長：約71-84cm，体重：約9-12.5kg，胸囲：約72cm) ＊2T-4T(身長：約86-91.5cm，体重：約14.5-16kg，胸囲：約13.5cm)＊4-6(身長：約107-122cm，体重：約17.5-22.5kg，胸囲：約78.5cm)