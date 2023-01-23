『ドイツ 軍服 コスプレ衣装 仮装 イベント コミケ コスチューム アニメ ハロウィン クリスマス 誕 生日 変身 忘年会 新年会 映画 漫画【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 02時 24分に出品され03月22日 02時 24分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在931件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品説明



セット内容：セット内容は写真に写るマネキン以外の衣装全てです(靴とガーゼが含まれておりません)。



素材：ラシャの服地



サイズ（ご指定サイズ作成可能）：



女性用サイズ（ヌードサイズ）：

S：身長150〜155/B75〜81/W56〜61/H82〜88

M：身長155〜160/B81〜88/W61〜66/H88〜93

L：身長160〜165/B88〜95/W66〜75/H93〜99

LL：身長165〜170/B95〜103/W75〜81/H99〜104

3L：身長170〜175/B103〜111/W81〜87/H104〜110



男性用サイズ（ヌードサイズ）：

S：身長160〜165/B79〜87/W60〜67/H86〜92

M：身長165〜170/B87〜95/W67〜74/H92〜98

L：身長170〜175/B95〜103/W74〜81/H98〜104

LL：身長175〜180/B103〜111/W81〜87/H104〜110

3L：身長180〜185/B111〜119/W87〜93/H110〜116



お支払い方法と納期について

海外便、ご注文（ご入金）確認次第、コスプレ衣装の製作を開始させて頂きすが、商品の発送まで、約10日前後かかりますので、予めご了承くださいませ。





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