『ドイツレベル 1/ 16 ポルシェ 356 カブリオレ(07043)プラモデル 返品種別B【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 10時 18分に出品され04月01日 10時 18分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在803件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 在庫状況：在庫僅少/2019年02月 発売/※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。ドイツレベル 1/16 ポルシェ 356 カブリオレです。