『【2023年2月予約】漫画「天官賜福」 謝憐＆花城 芳心瑞献 花城誕生日ver. 完成品 [QINGCANG]【送料無料】【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 14時 35分に出品され03月26日 14時 35分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在753件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
塗装済み完成品
【サイズ】謝憐：高さ約87mm 幅約57mm 奥行約60mm/花城：高さ82mm 幅約48mm 奥行62mm
【素材】PVC+ABS
【セット内容一覧】
フィギュア本体(謝憐)
フィギュア本体(花城)
謝憐の笠
プレゼントボックス・蓋
アクリル背景ボード謝憐用
アクリル背景ボード花城用
透明台座×2
プレゼントボックスや蓋はフィギュアからの取り外しが可能です。
謝憐の頭部と笠は、マグネット内蔵のためくっつきます。
使用上の注意事項
※特殊用途で、ご購入後のキャンセル・お届け先変更などはお受けできません。商品の特性上返品はお受けできません。商品に不備がある場合は交換対応となります。
※仕様は改善の為に予告なく変更する場合があります。
※ディスプレイ画面等の環境上、写真と実際の商品の色とは多少違う場合がございます。
※海外輸入商品により、軽い汚れ/ダメージ等がついている場合がございます。
以上、ご同意の上ご購入ください！
【2023年2月予約】漫画「天官賜福」 謝憐＆花城 芳心瑞献 花城誕生日ver. 完成品 [QINGCANG]【送料無料】
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753 入札履歴
終了
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