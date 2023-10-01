【2023年2月予約】漫画「天官賜福」 謝憐＆花城 芳心瑞献 花城誕生日ver. 完成品 [QINGCANG]【送料無料】【コストコ お買い得】

商品情報

塗装済み完成品

【サイズ】謝憐：高さ約87mm 幅約57mm 奥行約60mm/花城：高さ82mm 幅約48mm 奥行62mm

【素材】PVC+ABS



【セット内容一覧】

フィギュア本体(謝憐)

フィギュア本体(花城)

謝憐の笠

プレゼントボックス・蓋

アクリル背景ボード謝憐用

アクリル背景ボード花城用

透明台座×2



プレゼントボックスや蓋はフィギュアからの取り外しが可能です。

謝憐の頭部と笠は、マグネット内蔵のためくっつきます。



使用上の注意事項

※特殊用途で、ご購入後のキャンセル・お届け先変更などはお受けできません。商品の特性上返品はお受けできません。商品に不備がある場合は交換対応となります。

※仕様は改善の為に予告なく変更する場合があります。

※ディスプレイ画面等の環境上、写真と実際の商品の色とは多少違う場合がございます。

※海外輸入商品により、軽い汚れ/ダメージ等がついている場合がございます。

以上、ご同意の上ご購入ください！