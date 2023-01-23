『BlueParrott C300-XT ノイズキャンセリングBluetoothヘッドセット ハンズフリー ワイヤレスヘッドセット 高ノイズ環境に最適 優れたサウンド 長いワイヤレス範囲【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 12時 24分に出品され03月21日 12時 24分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在684件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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落札価格8050円
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