leg0 Movie Exclusive Limited Edition Minifigure - Radio DJ Robot (5002203)【お歳暮】

商品情報

こちらの商品は海外の倉庫から輸送されるため、お届けまでに通常10日〜3週間ほどお時間をいただいております。在庫のない商品や複数購入をご希望の場合など、お気軽にお問い合わせください。通関手続きの一環として開封検査が行われる場合がございます。また、輸送中や通関検査時に外箱にダメージが生じることがあります。予めご了承ください。何かご不明な点やご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。ご理解とご協力の程よろしくお願い申し上げます。(こちらの商品は海外輸入品（並行輸入品）となりますので、無線機器などの商品の場合、日本国内で使用すると電波法に違反するおそれがありますのでご注意ください。)