『leg0 ジュニア/4+ ロードリペアトラック 10750 ビルディングキット (73ピース)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 14時 29分に出品され03月22日 14時 29分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在23件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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落札価格8050円
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