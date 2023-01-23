『バッグ ハンドバッグ ハクスリーメタリック プッシュロックトップハンドル / Huxley Metallic Push-Lock Top Handle【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 20時 52分に出品され04月15日 20時 52分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在520件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ZOZO問い合わせ番号:63022752
ショップ:CHARLES & KEITH，チャールズ＆キース
ブランド:CHARLES & KEITH，チャールズ & キース
商品名:ハクスリーメタリック プッシュロックトップハンドル / Huxley Metallic Push-Lock Top Handle Bag
カテゴリ:バッグ>ハンドバッグ
ブランド品番:CK2-50270807
素材:合成皮革
原産国:中国
カラー:ブラック，クリーム，マスタード，スモークピンク
サイズ:S
企画ID:1581321，1576709，1552920
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落札価格8050円
520 入札履歴
終了
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