『ZOOM/ズーム マルチエフェクター ZOOM MS-50G マルチストンプ MS50G【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 17時 05分に出品され03月07日 17時 05分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在778件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 MS50G マルチエフェクターではなく、マルチ・ストンプという新カテゴリー。世界初。