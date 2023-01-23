『DAddario ダダリオ ギター用湿度調整器 + 湿度温度計 Acoustic Guitar Humidifier with HTS P【2024年最新】 』はヤフオクでから04月29日 11時 22分に出品され04月29日 11時 22分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在546件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

DAddario ダダリオ ギター用湿度調整器 + 湿度温度計 Acoustic Guitar Humidifier with HTS P



【商品説明】

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：



【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 11.40 cm

奥行 : 22.70 cm

重量 : 60.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。