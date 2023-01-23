『ISC HALO Rigging Plate リギング プレート Large ゴールド ツリーケア【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 21時 24分に出品され03月26日 21時 24分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在766件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ISC HALO Rigging Plate リギング プレート Large ゴールド ツリーケア



このリギングプレートは、カラビナ、ロープ、スリングなど、さまざまな接続が可能です。

リギングやクライミング用の追加アンカーを作るのに最適です。 樹木医、産業クライマー、レスキュー隊員などに喜ばれています。



Largeゴールド→重量：442g MBS：70kN



【バリエーション】

Smallレッド

Mediumブルー

Largeゴールド