『送料無料 最高級山田錦 龍力 純米大吟醸 上三草 720ml 兵庫 地酒 山田錦 日本酒 酒 大吟醸 おしゃれ ギフト プレゼント 贈り物 贈答【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 11時 57分に出品され03月16日 11時 57分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在814件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 兵庫県姫路市 株式会社本田商店



・龍力 純米大吟醸 上三草 720ml



最高の酒造好適米、兵庫県特Ａ地区（上三草）＜かみみくさ＞産「山田錦」100％使用。

３５％まで磨き上げ、醸した純米大吟醸酒を-３の冷蔵庫で３年以上貯蔵・熟成。

柔らかな口当たりと、上品な旨味、後味の清涼感が特徴のお酒です。





原料米 兵庫県 特A地区 上三草産 山田錦 100%

精米歩合 35％

使用酵母 熊本県酒造研究所酵母

アルコール 16度

日本酒度 +3

酸度 1.3

アミノ酸 0.7





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