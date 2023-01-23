『肉 牛タン バーベキュー 食材 牛肉 焼肉セット バーベキュー 肉 薄切り 塩タン BBQ 食材 牛カルビ バラ バーベキューセット食材 焼肉 2.5kg 6〜8人前【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 00時 08分に出品され03月12日 00時 08分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在866件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報

セット内容

牛タンスライス ２.5ｍｍ ５００ｇ

牛バラカルビ ２０００ｇ

合計 ２５００ｇ

＊解凍後はお早めにお召し上がり下さい。



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