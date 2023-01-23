『ふるさと納税 南国みやざき3kgセット＜豚肉1kg＋鶏肉2kg＞※60日以内に出荷【A165】 宮崎県新富町【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 12時 52分に出品され03月27日 12時 52分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在603件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 容量

南国みやざき［豚・鶏］合計3kgセット

【豚】切落し 1kg（500g×2）

【鶏】若鶏もも 1kg以上＋若鶏むね 1kg以上



配送について

60日以内に出荷

※申込み状況によっては出荷期日間近までお時間を頂戴する場合がございます。予めご了承ください



タイプ：【冷凍】