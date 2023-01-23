『【8.25 デッキ スケートボード エイプリル】April Ish Cepeda Geographic 8.25【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 20時 41分に出品され03月12日 20時 41分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在77件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 幅:21.1cm 長さ:81.1cm ノーズ:17.4cm テール:17.3cm ビス間:35.0cm コンケーブの深さ:9.5mm



AprilのIsh Cepedaモデル 8.25インチ。

キックはノーズ、テールとも角度は抑えめですが立ち上がりが早く強め、コンケーブはやや強めです。



※デッキテープ別売りです。

同時購入以外のデッキテープをご希望の方は、『その他のデッキテープ』を選択してパーツ＞デッキテープよりご希望のデッキテープを別途カートに入れてください。