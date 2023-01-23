『220〜275cm 三方良し バスケットゴール ミニバスケットボール 7号球付き バスケット バスケットゴールスタンド 大人学生 7号球 持ち運び 部活 室内外【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 08時 32分に出品され03月10日 08時 32分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在323件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報

新品のボードには輸送で絆防止のために表面に透明フイルムがあり、傷跡ではありません。



・どこでも手軽にバスケが楽しめるポータブルバスケットゴール



・アクショングリップ式で楽々！220cm〜275cm高さ5段階調節



・ミニバスの練習にも最適なリンク高275cmにも対応



・移動楽々2輪キャスター付き



【便利な移動式】バスケットゴールのベースタンク移動のサポートに欠かせない、キャスターがついているので移動が簡単にできます！



【高さ調節可能】高さ調整が可能なため、お子様の成長に合わせてお使いいただけます。大人の方でも使用可能なので、親子でお使いいただけます



男の子/女の子へのお誕生日プレゼント、こどもの日やクリスマスプレゼント、小学生のミニバスや中学生・高校生の部活動、サークル活動の自主練習、ご家族の運動不足解消など。※子供から大人までご使用いただけます。



