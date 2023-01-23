『220〜275cm 三方良し バスケットゴール ミニバスケットボール 7号球付き バスケット バスケットゴールスタンド 大人学生 7号球 持ち運び 部活 室内外【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 08時 32分に出品され03月10日 08時 32分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在323件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
新品のボードには輸送で絆防止のために表面に透明フイルムがあり、傷跡ではありません。
・どこでも手軽にバスケが楽しめるポータブルバスケットゴール
・アクショングリップ式で楽々！220cm〜275cm高さ5段階調節
・ミニバスの練習にも最適なリンク高275cmにも対応
・移動楽々2輪キャスター付き
【便利な移動式】バスケットゴールのベースタンク移動のサポートに欠かせない、キャスターがついているので移動が簡単にできます！
【高さ調節可能】高さ調整が可能なため、お子様の成長に合わせてお使いいただけます。大人の方でも使用可能なので、親子でお使いいただけます
男の子/女の子へのお誕生日プレゼント、こどもの日やクリスマスプレゼント、小学生のミニバスや中学生・高校生の部活動、サークル活動の自主練習、ご家族の運動不足解消など。※子供から大人までご使用いただけます。
molten(モルテン) バスケットボール トレーニングボール9066 B6C9066
¥ 8042
スポーツ用品 Molten BG3800シリーズ インドア/アウトドア バスケットボール FIBA承認 サイズ7 2トーンデザイン モデル:B7G3800
¥ 8040
molten(モルテン) バスケットボール 天然皮革 貼り 6号球 一般女子 大学生女子 高校生女子 中学生女子 国際公認球 検定球 BG5
¥ 8039
molten(モルテン) バスケットボール 天然皮革 貼り 6号球 一般女子 大学生女子 高校生女子 中学生女子 国際公認球 検定球 BG5
¥ 8038
molten(モルテン) バスケットボール JB5000 B6C5000
¥ 8037
【沖縄県内（離島含）3，300円以上送料無料】モルテン molten バスケットボール 6号球 B6G5000 天然皮革
¥ 8036
モルテン(molten) バスケットボール用バックパック 容量35L ブラック×ピンク LB0042-KM
¥ 8036
モルテン(molten) バスケットボール用バックパック 容量35L ブラック×ピンク LB0042-KM
¥ 8036
スキルズ(SKLZ) ディフェンス型マネキン 透明 オレンジ 高さ調節可能 198~244cm バスケットボール用 日本正規輸入品 415
¥ 8034
molten(モルテン) バスケットボール JB5000 B6C5000
¥ 8034
molten(モルテン) バスケットボール JB5000 B6C5000
¥ 8029
オンヨネ トレーニングウエア AIRBREAK PANTS メンズ ブラック M
¥ 8028
molten(モルテン) バスケットボール JB5000 B7C5000
¥ 8026
molten(モルテン) バスケットボール JB4800 B6C4800
¥ 8025
molten(モルテン) バスケットボール JB4000コンビ B6C4000-C
¥ 8018
DSLEAF バスケットボール リュック 大人用 バスケ リュック 大容量 バスケ バックパック ボール収納 サッカー バックパック
¥ 8006
SPALDING(スポルディング) バスケットボール 6ポンド(2.7kg)ヘビーウェイト TFトレーナー 7号
¥ 8002
molten(モルテン) バスケットボール JB4800 B6C4800
¥ 7993
落札価格8050円
323 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！