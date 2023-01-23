『パナソニック メンズシェーバー ラムダッシュ 3枚刃 白 お風呂剃り可 ES-LT2B-W【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 23時 41分に出品され03月30日 23時 41分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在737件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
約13，000ストローク/分の高速リニアモーターで３５鋭角ナノエッジ内刃を駆動しカットチャンスを逃さない。
負荷のかかる濃いヒゲお風呂剃りでもパワフルに早剃り
ウォータースルー洗浄
刃を外さずにヒゲくずを簡単に洗い流せる「ウォータースルー洗浄」搭載。
日本製（本体・刃のみ）
VOVGUU バリカン メンズ 4段階スピードバリカン ヘアカット＆グルーミング用 充電式 LEDディスプレイ
¥ 8050
ofSUPER Grooming KIT; Rechargeable Shaver with Variable Cutting Heads.(pac of 18)
¥ 8050
(防水) OVLUX Full Metal Professional ヘアトリマー for Men - Rechargeable ヘアトリマー for Men - コードレス Clippers and Trimmers - Trimmer Liner w
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Gillette Venus for Pubic Hair ＆ Skin Gentle Trimmer Plus 1oz Smoothing Exfoliant
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Fochai shaver razor
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スカルシェーバー ベビービーストトリマー
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Remington Virtually Indestructible Foil Shaver for male 5100 PF7855， Yellow
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パナソニック 替刃 メンズシェーバー用 セット刃 ES9012
¥ 8050
落札価格8050円
737 入札履歴
終了
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