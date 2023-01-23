『パナソニック メンズシェーバー ラムダッシュ 3枚刃 白 お風呂剃り可 ES-LT2B-W【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 23時 41分に出品され03月30日 23時 41分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在737件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 約13，000ストローク/分の高速リニアモーターで３５鋭角ナノエッジ内刃を駆動しカットチャンスを逃さない。

負荷のかかる濃いヒゲお風呂剃りでもパワフルに早剃り

ウォータースルー洗浄

刃を外さずにヒゲくずを簡単に洗い流せる「ウォータースルー洗浄」搭載。

日本製（本体・刃のみ）