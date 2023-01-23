『ReFa リファReFa CARAT RAY FACE 単品 1個【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 03時 43分に出品され03月26日 03時 43分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在249件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名：ReFa(リファ) ReFa CARAT RAY FACE 単品 1個 おすすめ度：
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落札価格8050円
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終了
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