『BVLGARI ブルガリ プールオム エクストレーム EDT 100ml 並行輸入品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月15日 04時 29分に出品され05月15日 04時 29分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在320件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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香調：ウッディ・フローラル

トップ：グレープフルーツ、ダージリンティ

ミドル：ペチバー、パラグアイ産グァヤックウッド

ラスト：ムスク



