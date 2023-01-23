『ブルガリ BVLGARI マン ブラック コロン オードトワレ EDT SP 香水 100ml ブランド【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 12時 09分に出品され03月15日 12時 09分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在959件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 マスキュリンを追求した“マン イン ブラック"からフレッシュなオードトワレが登場。ほとばしる水のようなフレグランス。強力なフレッシュ感とオリエンタルな官能性のコントラストが楽しめる香り。



香調:フレッシュ オリエンタル

TOP:シトラス&フレッシュグリーン、チリーラム

MIDDLE:ネロリ、チュベローズ

LAST:ベンゾイン、サンダルウッド