『【訳あり】ティファニー ティファニー＆ラブ フォーハー EDP 50ml オードパルファム TIFFANY レディース 香水 クリスマス プレゼント ギフト【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 14時 32分に出品され04月16日 14時 32分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在779件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※訳アリ品（浮遊物あり、品質に問題はございません。）ですが未開封・未使用の新品です。
ブランド：TIFFANY(ティファニー)
商品名：ティファニー＆ラブ フォーハー
容量：50ml
タイプ：EDP/SP(オードパルファム/スプレータイプ)
香調：フローラル ウッディ
商品説明：
モダンな愛に捧げる、ティファニー＆ラブ フレグランス。
このフレグランスシリーズで共通するのは、ブルー セコイアのノート。生き生きとしたウッディなノートは「For Her」と「For Him」のそれぞれの香りを結び付け、愛し合う二人を引き合わせる様々な愛のかたちを讃えています。
著名な調香師、オノリーヌ・ブランとマリー・サラマーニュが手掛けた、「ティファニー＆ラブ オードパルファム For Her」は、フローラルとウッディなノートが織りなすフレグランスの傑作です。
トップノート：ブルー バジル、ブラックカラント、グレープフルーツ
ミドルノート：ネローリ、ジャスミン、チューベローズ
ラストノート：ブルー セコイア、ベチバー、シダーウッド
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落札価格8050円
779 入札履歴
終了
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