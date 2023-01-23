『ドクターデニスグロス フェルリック + レチノール ファイブロブラスト エイジングケア モイスチャライザー 50ml【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 09時 25分に出品され03月31日 09時 25分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在386件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 エイジングケアのモイスチャライザー。 フェルラ酸とレチノールが引き締め＆整肌をもたらします。 没食子酸がシミ・そばかすをケアしてを防ぎます。 ECG Cellular ComplexTMが時間の経過とともに潤いをお肌に補給します。 ツボクサがコラーゲンの生成を促してたるみを解消します。 ソフトでしっとりなめらかな、ふっくら弾力のある若々しいお肌をもたらします。



A triple correction anti-aging facial moisturizer Contains Ferulic Acid & Retinol to reduce the appearance of fine lines & wrinkles Blended with Gallic Acid to minimize dark spots & offer free radical protection Loaded with ECG Cellular ComplexTM to provide time-released hydration Infused with