ドクターデニスグロス フェルリック + レチノール ファイブロブラスト エイジングケア モイスチャライザー 50ml【2025カレンダーの人気アイテム】

エイジングケアのモイスチャライザー。 フェルラ酸とレチノールが引き締め&整肌をもたらします。 没食子酸がシミ・そばかすをケアしてを防ぎます。 ECG Cellular ComplexTMが時間の経過とともに潤いをお肌に補給します。 ツボクサがコラーゲンの生成を促してたるみを解消します。 ソフトでしっとりなめらかな、ふっくら弾力のある若々しいお肌をもたらします。



A triple correction anti-aging facial moisturizer Contains Ferulic Acid & Retinol to reduce the appearance of fine lines & wrinkles Blended with Gallic Acid to minimize dark spots & offer free radical protection Loaded with ECG Cellular ComplexTM to provide time-released hydration Infused with