『【送料無料】3点セット【マイルドシャンプー 250ml コンディショナー250ml スカルプエッセンス 35ml】【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月06日 11時 04分に出品され04月06日 11時 04分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在303件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【10年後の髪のために、今から始める頭皮ケア】

ツヤ・ハリのある美しい髪をずっと保ちたい方に。



【マイルドシャンプー250ml】4，600円

【スムージングヘアコンディショナー250ml】5，100円

【リヴァイタルスカルプエッセンス35ml】3，500円



合計：13，200円の頭皮ケアセットが10，000円！(24%引き！)





【送料無料】でお届けします。

但し北海道と沖縄につきまして別途費用頂きます。

（北海道：400円、沖縄・離島：800円）