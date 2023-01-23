『2本セット ムーサ イオ DNクレンジングクリーム フォーデイズ 110g 40代50代60代70代80代 フォーデイズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 19時 03分に出品され03月24日 19時 03分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在748件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品特長

・肌の上で透明に変化し、汚れを浮かせて洗い流します。

・メイクも酸化した皮脂も落としながら、肌のうるおいを残して洗います。

・DNA-Naやヒアルロン酸Naを配合。肌にうるおいを残し、使い続けるほどに透明感のある素肌へ整えます。

・アルコール(エタノール)、鉱物油、着色料、香料不使用。肌へのやさしさを考えた処方です。