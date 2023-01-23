『ジョルジオアルマーニ 香水 アルマーニ コード プールファム EDP SP 50ml【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月11日 02時 57分に出品され04月11日 02時 57分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在582件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 2006年に発売されたレディス香水です。

はっきりとしたダイナミックなシトラス・フローラル・バニリックの香調

上品な柑橘のトップ、ふくよかなフローラルのミドル、なめらかなスウィートのラストと、段階をお楽しみいただけるようなアイテムに仕上げられております。



トップ：ビター・オレンジやイタリアン・オレンジなど

ミドル：サンバック・ジャスミンやオレンジブロッサム・アブソリュートなど

ラスト：バニラやハニーなど 商品カテゴリ 香水屋ドットコム ブランド名【あ】行 アルマーニ コスメ、美容、ヘアケア 香水 女性用

JANコード/ISBNコード 3360375004056

商品コード ALM0025-0500