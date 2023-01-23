『エルビス&エルヴィン 香水 セージ＆シーソルトオードパルファムスプレー 48ml【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 01時 42分に出品され05月04日 01時 42分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在447件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【海外発送商品】 女性と男性のための芳香のある柑橘系の香り。フレッシュ、アース、ジューシー、ルミナス、パウダー＆コンフォーティング。甘いマンダリン、海塩、緑の洋ナシのトップノート。グレープフルーツ、ロゼ、砕いたセージのミドルノート。琥珀、薄手のムスク、オークのボトムノート。【送料無料】【人気】【プレゼント】