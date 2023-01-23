『エルビス&エルヴィン ドリフトウッド ＆ガーデニア オードパルファムスプレー 48ml【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 05時 07分に出品され03月16日 05時 07分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在80件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 【海外発送商品】 女性のためのフローラルグリーンの香り。フレッシュ、葉っぱ、素朴、クリーミー、エレガント＆心地よい。緑のイチジクと緑の葉のトップノート。ユリ、コリアンダー、ジャスミンのミドルノート。琥珀、ココナッツ、ベチバーのボトムノート。【送料無料】 【人気】 【プレゼント】 商品カテゴリ 香水・コスメのベレーザ 香水 レディース オードパルファム エルビス&エルヴィン コスメ、美容、ヘアケア 香水 女性用

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