栽培キット 大型植木鉢 Capiキューブポットリブ 30cm 1個 ＆ 美をソイル 25L セット メーカー直送 代金引換 同梱不可 送料無料【2025年の人気アイテム】

商品情報

商品名

【軽量植木鉢と新素材土セット】

capi キューブポット リブ 30cm角 ＆ 美をソイル 25L



サイズ(cm)

・植木鉢：

外寸：約 横幅30×奥行30×高さ30cm

開口部：約 横幅22×奥行22cm



・美をソイル：約 横幅47cm×奥行65cm



重量

・植木鉢：約 1.8kg

・美をソイル：3kg



容量

・植木鉢：約 23L

・美をソイル：25L



カラー

植木鉢：アイボリー・ブラック



セット内容

・植木鉢１個 (カラーを選べます)

・美をソイル 25L 1袋



備考

【美をソイルについて】

・養分などは本製品に入っていないので、必ず肥料をご併用ください。

・排水性が高いので鉢底石などを入れる必要はありません。

・鉢底石や土などと併用することも可能ですが、本製品（布類）と土で処分方法が異なることがあります。お住いの地方自治体のごみ分別方法をご確認の上ご使用ください。



納期

ご注文のタイミングにより在庫欠品中の場合がございます。在庫欠品時は次回入荷予定日を確認の上、ご連絡させていただきます。その上でお待ちいただく、もしくはキャンセルのどちらかをご選択下さいませ。

