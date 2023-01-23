『栽培キット 大型植木鉢 Capiキューブポットリブ 30cm 1個 ＆ 美をソイル 25L セット メーカー直送 代金引換 同梱不可 送料無料【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 10時 37分に出品され05月05日 10時 37分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在103件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名
【軽量植木鉢と新素材土セット】
capi キューブポット リブ 30cm角 ＆ 美をソイル 25L
サイズ(cm)
・植木鉢：
外寸：約 横幅30×奥行30×高さ30cm
開口部：約 横幅22×奥行22cm
・美をソイル：約 横幅47cm×奥行65cm
重量
・植木鉢：約 1.8kg
・美をソイル：3kg
容量
・植木鉢：約 23L
・美をソイル：25L
カラー
植木鉢：アイボリー・ブラック
セット内容
・植木鉢１個 (カラーを選べます)
・美をソイル 25L 1袋
備考
【美をソイルについて】
・養分などは本製品に入っていないので、必ず肥料をご併用ください。
・排水性が高いので鉢底石などを入れる必要はありません。
・鉢底石や土などと併用することも可能ですが、本製品（布類）と土で処分方法が異なることがあります。お住いの地方自治体のごみ分別方法をご確認の上ご使用ください。
納期
ご注文のタイミングにより在庫欠品中の場合がございます。在庫欠品時は次回入荷予定日を確認の上、ご連絡させていただきます。その上でお待ちいただく、もしくはキャンセルのどちらかをご選択下さいませ。
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落札価格8050円
103 入札履歴
終了
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